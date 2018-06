Тренировку сборной Аргентины пропустил только один игрок

Сегодняшнюю тренировку сборной Аргентины в подмосковных Бронницах пропустил только один игрок.

Как сообщает Four Four Two, в занятии не принимал участие только полузащитник "Севильи" Эвер Банега.

Стоит отметить, что Банега получил травму ещё до отъезда в Россию на Чемпионат Мира.

