Субботнюю тренировку сборной Хорватии пропустил только один игрок - это вингер Иван Перишич, получивший травму в матче с Англией.

Остальные футболисты готовятся к финалу ЧМ-2018 против Франции без ограничений.

Напомним, что "шашечные" и "трёхцветные" разыграют Кубок мира в воскресенье в 18:00 по московскому времени.

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