Тренировочная игра: Карпин высказался о поражении от "Спартака"

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Тренировочная игра: Карпин высказался о поражении от "Спартака"
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал поражение от "Спартака" (1:2) в матче Кубка Матч Премьер.

"Не стал бы говорить, что эта игра может считаться матчем упущенных возможностей. Это была хорошая, тренировочная игра. Успели посмотреть 20 человек. По травме Вилюша пока ничего сказать не могу. На данный момент у нас явно нет двух равноценных составов.

Возможно, во втором тайме мы просели. Никого не хочется критиковать или хвалить. Это внутренние дела команды", – приводят слова Карпина российские СМИ.

Напомним, что в этой встрече "Ростов" мог одержать победу, но на 90-й минуте Алексей Ионов не реализовал пенальти при счете 1:1. Через две минуты победный гол забил хавбек "Спартака" Денис Глушаков.

Во втором туре "Ростов" сыграет с "Локомотивом". Матч состоится 25 января.

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