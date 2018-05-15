Тренировочные поля двух топ-участников ЧМ-2018 испортила снежная плесень

На тренировочных полях сборных Аргентины и Англии в Нижнем Новгороде оказался испорченный газон, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, поля поразила снежная плесень. Единственным вариантом для организаторов является полив газона и надежда, что трава успеет вырасти до того, как на газон попадут футболисты обеих сборных.

Напомним, что Нижний Новгород примет шесть игр Чемпионата Мира-2018.

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