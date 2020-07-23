Трент Александр-Арнольд побил рекорд АПЛ

Правый защитник "Ливерпуля" Трент Александр-Арнольд второй год подряд переписывает историю АПЛ.

В прошлом сезоне фулбек "красных" сделал 12 ассистов в Премьер-лиге - это рекорд для защитников.

В кампании 2019/20 воспитанник "скаузеров" превзошёл своё же достижение, оформив 13 голевых пасов в чемпионате.

Всего за свою карьеру 21-летний Александр-Арнольд отдал 35 результативных передач в 133 матчах.

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