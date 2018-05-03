Трент Александр-Арнольд: "Сдерживать Сане мне помогали три-четыре игрока"

Защитник "Ливерпуля" Трент Александр-Арнольд рассказал, как ему удалось остановить вингера "Манчестер Сити" Лероя Сане в четвертьфинальных матчах Лиги Чемпионов.

"Рядом со мной регулярно находилось три-четыре игрока, которые помогали мне сдерживать его. Да, мы так играем, мы помогаем друг другу... Это ограничивало его возможности, и он действительно не мог забраться в глубь нашей обороны, как это было в случае с "Арсеналом", - цитирует 19-летнего бека "красных" Manchester Evening News.

Напомним, "Ливерпуль" имеет преимущество в очных матчах с "Реалом" в Лиге Чемпионов. | soccernews.ru