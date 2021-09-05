Трент лестно высказался о Стерлинге

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Трент лестно высказался о СтерлингеФото: инстаграм Трента/Автор неизвестен

Правый защитник "Ливерпуля" и сборной Англии Трент Александер-Арнольд поделился мнением о футболисте "Манчестер Сити" и своем партнере по сборной Рахиме Стерлинге.

"Рахим проделал впечатляющий путь от мальчика до мужчины. Он образец для подражания для всех в нашей стране. Для меня он определенно является примером для подражания. Рахим превратился в игрока и личность мирового уровня", — приводит слова Трента The Guardian.

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