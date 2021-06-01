Трент может не сыграть на Евро-2020

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Трент может не сыграть на Евро-2020Фото: инстаграм Трента/Автор неизвестен

Как сообщает ESPN, защитник "Ливерпуля" Трент Александр-Арнолд не сыграет за сборную Англии на чемпионате Европы..

По информации источника, футболист будет исключен из состава национальной команды и не поедет на турнир.

Рис Джеймс ("Челси") и Кайл Уокер ("Манчестер Сити") пройдут медосмотр после финала Лиги чемпионов. Если проблем со здоровьем у них нет, то Трент не войдет в заявку сборной Англии на турнир. Также ожидается, что в состав попадет защитник "Атлетико" Киран Триппьер.

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