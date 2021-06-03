Трент не сыграет на Евро-2020
Фото: инстаграм Александр-Арнольда
Защитник "Ливерпуля" Трент Александр-Арнольд пропустит Евро-2020.
Как сообщает сайт сборной Англии, игрока исключили из заявки на турнир. Кто заменит футболиста пока неизвестно.
Напомним, что Трент травмировался в товарищеской игре против Австрии (1:0). Ожидается, что он выбыл на 6 недель.
Сборная Англии 13 июня проведет первую игру на Евро-2020 против Хорватии.
Читайте также: Сборная Англии опубликовала заявку на Евро-2020. | http://soccernews.ru
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