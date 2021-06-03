Трент не сыграет на Евро-2020

Фото: инстаграм Александр-Арнольда

Защитник "Ливерпуля" Трент Александр-Арнольд пропустит Евро-2020.

Как сообщает сайт сборной Англии, игрока исключили из заявки на турнир. Кто заменит футболиста пока неизвестно.

Напомним, что Трент травмировался в товарищеской игре против Австрии (1:0). Ожидается, что он выбыл на 6 недель.

Сборная Англии 13 июня проведет первую игру на Евро-2020 против Хорватии.

Читайте также: Сборная Англии опубликовала заявку на Евро-2020. | http://soccernews.ru