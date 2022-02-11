Трент провёл юбилейный матч в АПЛ

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Трент провёл юбилейный матч в АПЛ

Фото твиттер "Ливерпуля"

Правый защитник "Ливерпуля" Трент Александр-Арнольд провёл 150-й матч в рамках английской Премьер-лиги.

Юбилейной для 23-летнего футболиста стала вчерашняя игра против "Лестера" (2:0).

В 150 матчах АПЛ воспитанник "красных" забил 10 голов и сделал 43 ассиста.

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