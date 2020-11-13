Трент создал идеального футболиста, собрав лучшие качества выдающихся игроков

Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд сконструировал идеального футболиста, в котором собрал лучшие качества выдающихся игроков современного футбола.

"Футбольный интеллект и левая нога - это Лионель Месси. Хотя Месси мог бы оказаться в 5-6 категориях. Он является футболистом без слабых мест.

Лучшая правая нога - это Кевин де Брюйне. Он является лучшим распасовщиком, против которого я играл.

Скорость - Адама Траоре. Я никогда не чувствовал себя таким бессильным, как в игре против Адамы. Он невероятным образом меняет направление движения.

Выносливость - Джеймс Милнер. Он по-прежнему является футболистом с самой лучшей физической подготовкой.

Игра головой - Вирджил ван Дейк. Он доминирует в обеих штрафных.

Сила - Мохамед Салах. Он очень силен и невероятно быстр как молния. А еще он накачанный.

Техника - Неймар. Он потрясающе выводит соперников из равновесие. Неймар заставляет тебя смещать тело, а затем он уходит в другую сторону", - приводит слова Трента Goal.

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