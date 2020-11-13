Трент создал идеального футболиста, собрав лучшие качества выдающихся игроков
Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд сконструировал идеального футболиста, в котором собрал лучшие качества выдающихся игроков современного футбола.
"Футбольный интеллект и левая нога - это Лионель Месси. Хотя Месси мог бы оказаться в 5-6 категориях. Он является футболистом без слабых мест.
Лучшая правая нога - это Кевин де Брюйне. Он является лучшим распасовщиком, против которого я играл.
Скорость - Адама Траоре. Я никогда не чувствовал себя таким бессильным, как в игре против Адамы. Он невероятным образом меняет направление движения.
Выносливость - Джеймс Милнер. Он по-прежнему является футболистом с самой лучшей физической подготовкой.
Игра головой - Вирджил ван Дейк. Он доминирует в обеих штрафных.
Сила - Мохамед Салах. Он очень силен и невероятно быстр как молния. А еще он накачанный.
Техника - Неймар. Он потрясающе выводит соперников из равновесие. Неймар заставляет тебя смещать тело, а затем он уходит в другую сторону", - приводит слова Трента Goal.
Не пропустите: "Ты дважды поднасрал нам": Месси устроил перепалку с судьей в матче квалификации ЧМ-2022 с Парагваем. | http://soccernews.ru
главное
-
Хавбек "Спартака" может быть дисквалифицирован на 3 месяца
-
"Барселона" должна заплатить Месси 33 миллиона евро в качестве дополнительного бонуса
-
"Ты дважды поднасрал нам": Месси устроил перепалку с судьей в матче квалификации ЧМ-2022 с Парагваем
-
Салах заразился коронавирусом
-
Заболотный, Ерохин и Лесовой смогут сыграть со сборной Турции
Лента новостей
-
Клуб РПЛ может подписать защитника "Кайрата" Алипа
-
Сборная России прилетела в Стамбул на матч против Турции
-
Четыре игрока сборной Украины заразились коронавирусом. Матч с Германией может быть отменен
-
Касильяс рассказал, кого считает лучшими вратарями в мире
-
Нигерия упустила победу над Сьерра-Леоне, ведя в счете 4:0
-
Хавбек "Спартака" может быть дисквалифицирован на 3 месяца
-
Трент создал идеального футболиста, собрав лучшие качества выдающихся игроков
-
"Главное, что не закончил". Гамулы отреагировал на интимное видео Дзюбы
-
"Манчестер Юнайтед" нацелился на португальского защитника
-
"Барселона" должна заплатить Месси 33 миллиона евро в качестве дополнительного бонуса
-
Новость о заражении Салаха коронавирусом удалена
-
"Ты дважды поднасрал нам": Месси устроил перепалку с судьей в матче квалификации ЧМ-2022 с Парагваем
-
Глава селекционного отдела "Спартака" решил покинуть клуб
-
Дибала не договорился с "Ювентусом" о новом контракте
-
Тренер "Сочи" прокомментировал ситуацию с Дзюбой
-
"Реал" включился в борьбу за хавбека "Зальцбурга"
-
"Ливерпуль" нацелился на защитника "Арсенала"
-
Салах заразился коронавирусом
-
Семак рассказал о состоянии травмированных игроков "Зенита"
-
С "Лацио" могут снять очки в Серии А
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18