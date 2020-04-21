Треть клубов Серии А не хотят возобновлять сезон
Возобновление розыгрыша чемпионата Италии оказалось под угрозой из-за позиции семи клубов, сообщает Football Italia.
По сведениям издания, на досрочном завершении сезона настаивают "Торино", "Сампдория", "Болонья", "Парма", СПАЛ, "Брешия" и "Удинезе".
Вышеупомянутые клубы считают невозможным проведение матчей в ближайшее время из-за угрозы заражения коронавирусом.
Напомним, что именно из-за пандемии турнир был приостановлен в середине марта на неопределённый срок.
В Италии, по последним данным, COVID-19 диагностировали у более 181 тысячи человек, свыше 24 тысяч заражённых скончались от болезни.
Не пропустите: Вратарь "Удинезе" рассказал о том, что его дедушка умер от коронавируса. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
2
Далеко от мировых рекордов, но тоже недурно: ТОП-10 самых быстрых футболистов текущего сезона
-
Экс-вратарь "Спартака": "У Месси, по сути, один финт"
-
"Интер" назвал "Ливерпулю" стоимость Брозовича
-
В "Локомотиве" отреагировали на слухи о приглашении Карпина
-
Треть клубов Серии А не хотят возобновлять сезон
-
1
Джикия прокомментировал уход Мельгарехо и Шюррле из "Спартака"
-
1
Давид Силва может вернуться в "Валенсию"
-
1
"Локомотив" пообещал помочь семье умершего защитника Самохвалова
-
1
Селюк: "Если белорусский чемпионат говно, тогда РПЛ - говно в обёрточке"
-
Главные новости дня: 20 апреля
-
1
Георгий Джикия назвал тренеров, оказавших основное влияние на его карьеру
-
Линекер рассказал, как рухнувшие цены на нефть повлияют на сделку по продаже "Ньюкасла"
-
"Реал" выразил соболезнования "Локомотиву" в связи с гибелью Самохвалова
-
Моуринью спас жизнь одноклубнику в бытность футболистом
-
1
Роналдо высказался о сравнении с Роналду
-
Озил отказался пойти на понижение зарплаты. Он получает более 20 миллионов в год
-
"Рома" нацелилась на чемпиона мира-2018
-
Скончавшийся воспитанник "Локомотива" жаловался на здоровье за день до гибели
-
Джо Коул раскритиковал Капелло за работу в сборной Англии
-
"Атлетико" примет меры, чтобы удержать Партея от перехода в "Арсенал"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|25
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|26
|16