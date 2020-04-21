Треть клубов Серии А не хотят возобновлять сезон

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Треть клубов Серии А не хотят возобновлять сезон

Возобновление розыгрыша чемпионата Италии оказалось под угрозой из-за позиции семи клубов, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, на досрочном завершении сезона настаивают "Торино", "Сампдория", "Болонья", "Парма", СПАЛ, "Брешия" и "Удинезе".

Вышеупомянутые клубы считают невозможным проведение матчей в ближайшее время из-за угрозы заражения коронавирусом.

Напомним, что именно из-за пандемии турнир был приостановлен в середине марта на неопределённый срок.

В Италии, по последним данным, COVID-19 диагностировали у более 181 тысячи человек, свыше 24 тысяч заражённых скончались от болезни.

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