Треть клубов Серии А требуют отставки президента Лиги

Теги

Треть клубов Серии А требуют отставки президента ЛигиФото: Твиттер @SerieA_EN 
Паоло Даль Пино, который занимает должность президента Серии А, не желает видеть во главе Лиги несколько влиятельных клубов, сообщает Calciomercato со ссылкой на Il Sole 24 Ore.

"Аталанта", "Верона", "Интер", "Лацио", "Наполи", "Фиорентина" и "Ювентус" выступили с официальным протестом против маркетинговой деятельности руководства Лиги и того, как проходит распределение доходов от телевизионных прав. Сообщается, что эти семь клубов только вершина айсберга. В случае открытого конфликта, их поддержат и другие клубы. 

Во время пандемии, когда клубы несут убытки, руководство Серии А не смогло организовать оптимальное функционирование лиги, считают в руководстве команд.

Решающим фактором для выплеска недовольства, стало согласие футбольных властей проводить матчи Евро-2020 в Риме со зрителями, подчинившись требованию и давлению со стороны УЕФА, при том, что на матчи Серии А болельщиков все еще пускать никто не планирует, а это для многих клубов основной источник дохода.

Не пропустите: Локателли прокомментировал интерес к себе со стороны топ-клубов | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Чемпионов в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Челси" нацелился на защитника "Севильи" Кунде и готов включить в сделку одну из своих звезд

"Челси" нацелился на защитника "Севильи" Кунде и готов включить в сделку одну из своих звезд

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов