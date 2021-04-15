Треть клубов Серии А требуют отставки президента Лиги
Фото: Твиттер @SerieA_EN
Паоло Даль Пино, который занимает должность президента Серии А, не желает видеть во главе Лиги несколько влиятельных клубов, сообщает Calciomercato со ссылкой на Il Sole 24 Ore.
"Аталанта", "Верона", "Интер", "Лацио", "Наполи", "Фиорентина" и "Ювентус" выступили с официальным протестом против маркетинговой деятельности руководства Лиги и того, как проходит распределение доходов от телевизионных прав. Сообщается, что эти семь клубов только вершина айсберга. В случае открытого конфликта, их поддержат и другие клубы.
Во время пандемии, когда клубы несут убытки, руководство Серии А не смогло организовать оптимальное функционирование лиги, считают в руководстве команд.
Решающим фактором для выплеска недовольства, стало согласие футбольных властей проводить матчи Евро-2020 в Риме со зрителями, подчинившись требованию и давлению со стороны УЕФА, при том, что на матчи Серии А болельщиков все еще пускать никто не планирует, а это для многих клубов основной источник дохода.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17