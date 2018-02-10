Третье свидание с "лисами": "Манчестер Сити" принимает "Лестер"

Теги манчестер ситилестер сити

Третье свидание с "лисами": "Манчестер Сити" принимает "Лестер"

"Манчестер Сити"  –  "Лестер Сити"

Стадион: "Этихад" (Манчестер)

Начало матча: 20:30

Арбитр: Майк Джонс

Субботняя программа 27-го тура английской Премьер-Лиги завершится на стадионе "Этихад", где местный "Манчестер Сити" примет "Лестер". Предстоящий поединок станет уже третьим между этими команда в текущем сезоне. Помимо матча в рамках первого круга на "Кинг Пауэр", в котором победу отпраздновали манкунианцы со счетом 2:0, "горожане" и "лисы" также встречались в четвертьфинале Кубка Лиги и тогда лишь в серии послематчевых пенальти подопечные Пепа Гвардиолы оказались сильнее.

Несмотря на потерю очков на прошлых выходных, "Манчестер Сити" продолжает уверенно лидировать и потихоньку приближаться к своему пятому чемпионскому титулу. Правда, отрыв от ближайшего преследователя уменьшился к 13 пунктам. "Лестер" в отличие от других команд, которые располагаются в середине турнирной таблицы, с 35 очками в активе чувствует себя более менее комфортно. "Лисы" потеряли возможность опередить "Бернли" и залезть в еврокубковую зону во многом из-за демарша Рияда Махреза, которого в прошедшее январское трансферное окно руководство клуба не отпустило как раз-таки в стан "голубых". Без одного из своих лидеров английский чемпион 2016 года капитулировал перед "Эвертоном" и не смог дома осилить "Суонси".

В пятницу появилась информация о том, что алжирец после выписанного штрафа вернулся к тренировкам, но это пока не гарантирует ему участие в матчи против "Сити". Из-за повреждений не имеют возможности сыграть Уэс Морган и Синдзи Окадзаки. У "горожан" кадровые потери не менее ощутимы. В лазарет к давно травмированным Бенжамену Менди и Габриэлю Жезусу присоединились Фабиан Делф и Лерой Сане.

Интересные факты противостояния "Манчестер Сити" и "Лестера":

Беспроигрышная серия "Манчестер Сити" в родных стенах в рамках АПЛ достигла отметки в 25 матчей. Это самая длинная серия без поражений с сезона 2013/2014, когда 26 встреч дома не проигрывал "Челси".

Серхио Агуэро забил в каждом из последних шести поединков на "Этихаде" во всех соревнованиях. Аргентинец еще никогда не отличался в семи подряд домашних встречах.

Две крайних очных схватки между командами завершились в пользу манкунианцев. А в последний раз "Лестер" уступал "Манчестер Сити" трижды кряду в далеком 1961 году.

Ориентировочные составы на игру:

Ман Сити: Эдерсон, Уокер, Компани, Отаменди, Зинченко, Де Брюйне, Фернандиньо, Гюндоган, Бернарду Силва, Стерлинг, Агуэро

Лестер: Шмейхель, Симпсон, Драгович, Магуайр, Фукс, Ндиди, Иборра, Диабате, Олбрайтон, Ихеаначо, Варди

Прогноз на матч "Манчестер Сити""Лестер":

Дважды подряд в нынешнем сезоне безальтернативный лидер не привык терять очки, тем более на глазах у собственных болельщиков. "Манчестер Сити" - явный фаворит, поэтому коэффициент на их победу составляет всего 1.2. В то время, как котировки на выигрыш "Лестера" в зависимости от конторы колеблются в пределах от 12.0 до 17.0.

Богдан Архипенко

Не пропустите! Анонс матча "Тоттенхэм" - "Арсенал" | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Триумф "шпор" в царстве Северного Лондона: "Тоттенхэм" побеждает "Арсенал"

Триумф "шпор" в царстве Северного Лондона: "Тоттенхэм" побеждает "Арсенал"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 26 69
2 Манчестер Юнайтед 26 56
3 Тоттенхэм 27 52
4 Ливерпуль 26 51
5 Челси 26 50
6 Арсенал Лондон 27 45
7 Бернли 26 36
8 Лестер Сити 26 35
9 Борнмут 26 31
10 Эвертон 26 31
11 Уотфорд 26 30
12 Вест Хэм Юнайтед 26 27
13 Брайтон & Хоув Альбион 26 27
14 Кристал Пэлас 26 27
15 Саутгемптон 26 26
16 Ньюкасл Юнайтед 26 25
17 Суонси Сити 26 24
18 Сток Сити 26 24
19 Хаддерсфилд Таун 26 24
20 Вест Бромвич Альбион 26 20
Полная таблица

топ-5 тегов