Третье свидание с "лисами": "Манчестер Сити" принимает "Лестер"
"Манчестер Сити" – "Лестер Сити"
Стадион: "Этихад" (Манчестер)
Начало матча: 20:30
Арбитр: Майк Джонс
Субботняя программа 27-го тура английской Премьер-Лиги завершится на стадионе "Этихад", где местный "Манчестер Сити" примет "Лестер". Предстоящий поединок станет уже третьим между этими команда в текущем сезоне. Помимо матча в рамках первого круга на "Кинг Пауэр", в котором победу отпраздновали манкунианцы со счетом 2:0, "горожане" и "лисы" также встречались в четвертьфинале Кубка Лиги и тогда лишь в серии послематчевых пенальти подопечные Пепа Гвардиолы оказались сильнее.
Несмотря на потерю очков на прошлых выходных, "Манчестер Сити" продолжает уверенно лидировать и потихоньку приближаться к своему пятому чемпионскому титулу. Правда, отрыв от ближайшего преследователя уменьшился к 13 пунктам. "Лестер" в отличие от других команд, которые располагаются в середине турнирной таблицы, с 35 очками в активе чувствует себя более менее комфортно. "Лисы" потеряли возможность опередить "Бернли" и залезть в еврокубковую зону во многом из-за демарша Рияда Махреза, которого в прошедшее январское трансферное окно руководство клуба не отпустило как раз-таки в стан "голубых". Без одного из своих лидеров английский чемпион 2016 года капитулировал перед "Эвертоном" и не смог дома осилить "Суонси".
В пятницу появилась информация о том, что алжирец после выписанного штрафа вернулся к тренировкам, но это пока не гарантирует ему участие в матчи против "Сити". Из-за повреждений не имеют возможности сыграть Уэс Морган и Синдзи Окадзаки. У "горожан" кадровые потери не менее ощутимы. В лазарет к давно травмированным Бенжамену Менди и Габриэлю Жезусу присоединились Фабиан Делф и Лерой Сане.
Интересные факты противостояния "Манчестер Сити" и "Лестера":
Беспроигрышная серия "Манчестер Сити" в родных стенах в рамках АПЛ достигла отметки в 25 матчей. Это самая длинная серия без поражений с сезона 2013/2014, когда 26 встреч дома не проигрывал "Челси".
Серхио Агуэро забил в каждом из последних шести поединков на "Этихаде" во всех соревнованиях. Аргентинец еще никогда не отличался в семи подряд домашних встречах.
Две крайних очных схватки между командами завершились в пользу манкунианцев. А в последний раз "Лестер" уступал "Манчестер Сити" трижды кряду в далеком 1961 году.
Ориентировочные составы на игру:
Ман Сити: Эдерсон, Уокер, Компани, Отаменди, Зинченко, Де Брюйне, Фернандиньо, Гюндоган, Бернарду Силва, Стерлинг, Агуэро
Лестер: Шмейхель, Симпсон, Драгович, Магуайр, Фукс, Ндиди, Иборра, Диабате, Олбрайтон, Ихеаначо, Варди
Прогноз на матч "Манчестер Сити" – "Лестер":
Дважды подряд в нынешнем сезоне безальтернативный лидер не привык терять очки, тем более на глазах у собственных болельщиков. "Манчестер Сити" - явный фаворит, поэтому коэффициент на их победу составляет всего 1.2. В то время, как котировки на выигрыш "Лестера" в зависимости от конторы колеблются в пределах от 12.0 до 17.0.
Богдан Архипенко
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|26
|69
|2
|Манчестер Юнайтед
|26
|56
|3
|Тоттенхэм
|27
|52
|4
|Ливерпуль
|26
|51
|5
|Челси
|26
|50
|6
|Арсенал Лондон
|27
|45
|7
|Бернли
|26
|36
|8
|Лестер Сити
|26
|35
|9
|Борнмут
|26
|31
|10
|Эвертон
|26
|31
|11
|Уотфорд
|26
|30
|12
|Вест Хэм Юнайтед
|26
|27
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|14
|Кристал Пэлас
|26
|27
|15
|Саутгемптон
|26
|26
|16
|Ньюкасл Юнайтед
|26
|25
|17
|Суонси Сити
|26
|24
|18
|Сток Сити
|26
|24
|19
|Хаддерсфилд Таун
|26
|24
|20
|Вест Бромвич Альбион
|26
|20