Третий день Чемпионата Мира-2018: что нельзя пропустить 16 июня

Сегодня, 16-го июня, в России пройдут матчи третьего игрового дня Чемпионата Мира-2018.

Начнут игровой день Франция и Австралия. Команды сыграют в 13.00 в Казани.

Во втором матче субботы сыграют команды Аргентины и Исландии. Месси и компания начнет свой путь на мундиале в 16.00 в Москве.

В 19.00 в Саранске начнется игра команд Перу и Дании. Интереснейшая битва пройдет на стадионе "Мордовия-Арена".

Закроет игровой день противостояние Хорватии и Нигерии. Сборные сыграют в Калининграде. Начало матча в 22.00.

На клубном уровне в ближайшее время, если не произойдет ничего непредвиденного, должен состояться переход Алиссона из "Ромы" в "Реал", "Ювентус" может провернуть громкий трансфер, а Маурицио Сарри должен возглавить "Челси".

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