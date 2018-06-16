Третий день Чемпионата Мира-2018: что нельзя пропустить 16 июня

Теги францияаргентинахорватияперуданиянигерияисландия

Третий день Чемпионата Мира-2018: что нельзя пропустить 16 июняСегодня, 16-го июня, в России пройдут матчи третьего игрового дня Чемпионата Мира-2018.

Начнут игровой день Франция и Австралия. Команды сыграют в 13.00 в Казани.

Во втором матче субботы сыграют команды Аргентины и Исландии. Месси и компания начнет свой путь на мундиале в 16.00 в Москве.

В 19.00 в Саранске начнется игра команд Перу и Дании. Интереснейшая битва пройдет на стадионе "Мордовия-Арена".

Закроет игровой день противостояние Хорватии и Нигерии. Сборные сыграют в Калининграде. Начало матча в 22.00.

На клубном уровне в ближайшее время, если не произойдет ничего непредвиденного, должен состояться переход Алиссона из "Ромы" в "Реал""Ювентус" может провернуть громкий трансфер, а Маурицио Сарри должен возглавить "Челси".

Также не забываем оставлять прогнозы в рамках 1-го и 2-го тура турнира прогнозов ЧМ. | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Неймар и компания вступают в бой: Бразилия встретится со Швейцарией

Неймар и компания вступают в бой: Бразилия встретится со Швейцарией

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Россия 1 3
2 Уругвай 1 3
3 Египет 1 0
4 Саудовская Аравия 1 0
Группа B М О
1 Иран 1 3
2 Португалия 1 1
3 Испания 1 1
4 Марокко 1 0
Группа C М О
1 Франция 1 3
2 Дания 1 3
3 Австралия 1 0
4 Перу 1 0
Группа D М О
1 Хорватия 1 3
2 Аргентина 1 1
3 Исландия 1 1
4 Нигерия 1 0
Группа E М О
1 Бразилия 0 0
2 Швейцария 0 0
3 Коста-Рика 0 0
4 Сербия 0 0
Группа F М О
1 Германия 0 0
2 Мексика 0 0
3 Швеция 0 0
4 Южная Корея 0 0
Группа G М О
1 Бельгия 0 0
2 Панама 0 0
3 Тунис 0 0
4 Англия 0 0
Группа H М О
1 Польша 0 0
2 Сенегал 0 0
3 Колумбия 0 0
4 Япония 0 0
Полная таблица

топ-5 тегов