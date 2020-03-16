Третий игрок "Валенсии" признался, что болен коронавирусом

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Третий игрок "Валенсии" признался, что болен коронавирусом

Стало известно имя третьего игрока "Валенсии", который заразился коронавирусной инфекцией.

Ранее о своём заболевании сообщили Эсекьель Гарай и Эльяким Мангаля. Всего, по информации клуба, диагноз подтвердился у пяти человек.

Очередным инфицированным оказался левый фулбек "летучих мышей" Хосе Гайя.

"Мой тест на коронавирус дал положительный результат. Я изолировался у себя дома, у меня нет никаких симптомов", - написал испанец в инстаграме.

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