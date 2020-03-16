Третий игрок "Валенсии" признался, что болен коронавирусом
Стало известно имя третьего игрока "Валенсии", который заразился коронавирусной инфекцией.
Ранее о своём заболевании сообщили Эсекьель Гарай и Эльяким Мангаля. Всего, по информации клуба, диагноз подтвердился у пяти человек.
Очередным инфицированным оказался левый фулбек "летучих мышей" Хосе Гайя.
"Мой тест на коронавирус дал положительный результат. Я изолировался у себя дома, у меня нет никаких симптомов", - написал испанец в инстаграме.
Не пропустите: Отец Черышева рассказал о состоянии здоровья игрока. | http://soccernews.ru
главное
-
Федерация футбола Италии настаивает на переносе Евро-2020
-
Главные новости дня: 15 марта
-
"Локомотив" на выезде разобрался с "Ростовом" и вышел на второе место РПЛ
-
ЦСКА потерял очки в домашнем матче с "Уфой"
-
Пока Европа на карантине! Вспоминаем самые быстрые голы из разных футбольных турниров. Пушка из РПЛ здесь тоже есть!
Лента новостей
-
У защитника "Сампдории" не подтвердились подозрения на коронавирус
-
Ширер выступил против вручения чемпионского титула "Ливерпулю", если сезон не будет доигран
-
Тарасов назвал сроки своего восстановления после перелома ноги
-
Черданцев раскритиковал инициативу Федерации футбола Италии перенести Евро-2020
-
"Локомотив" показал фото из раздевалки после победы над "Ростовом"
-
Третий игрок "Валенсии" признался, что болен коронавирусом
-
Федерация футбола Италии настаивает на переносе Евро-2020
-
Главные новости дня: 15 марта
-
5
"Барселона" сделала новое предложение тер Штегену о продлении контракта
-
У сына Кокорина появился свой Instagram-аккаунт
-
"Реал" намерен выкупить Ареоля у ПСЖ
-
Эриксен лишился жилья из-за коронавируса
-
1
"Манчестер Сити" намерен переманить трансферную цель "Реала"
-
"Реал" назвал "Арсеналу" цену на Себальоса
-
Еще один игрок "Валенсии" сообщил о заражении коронавирусом
-
"Арсенал" и "Тоттенхэм" поборются за воспитанника "Барселоны"
-
Карпин рассказал, почему Мамаев пропустил матч с "Локомотивом"
-
Глава Примеры оценил вероятность возобновления сезона
-
"Интер" нацелился на воспитанника "Милана"
-
Пименов объяснил, почему нападающие "Локомотива" забивают мало голов
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14