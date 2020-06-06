Третий клуб МЛС включился в борьбу за Пасторе

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Третий клуб МЛС включился в борьбу за Пасторе

Полузащитник "Ромы" Хавьер Пасторе привлёк внимание уже трёх американских клубов.

Ранее сообщалось об интересе к аргентинцу со стороны "Интера Майами" и "Сиэттл Саундерс". 

Теперь же, по информации Sky Sport Italia, в гонку за 30-летним хавбеком вступил "Лос-Анджелес Гэлакси". 

Рыночная стоимость Пасторе - 8 миллионов евро. В текущем сезоне игрок провёл за "Рому" 13 матчей и сделал 2 ассиста.

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