Третий клуб МЛС включился в борьбу за Пасторе
Полузащитник "Ромы" Хавьер Пасторе привлёк внимание уже трёх американских клубов.
Ранее сообщалось об интересе к аргентинцу со стороны "Интера Майами" и "Сиэттл Саундерс".
Теперь же, по информации Sky Sport Italia, в гонку за 30-летним хавбеком вступил "Лос-Анджелес Гэлакси".
Рыночная стоимость Пасторе - 8 миллионов евро. В текущем сезоне игрок провёл за "Рому" 13 матчей и сделал 2 ассиста.
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|25
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|Аталанта
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|8
|Хеллас Верона
|25
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|Парма
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|10
|Болонья
|26
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|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
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