Третий клуб МЛС включился в борьбу за Пасторе

Полузащитник "Ромы" Хавьер Пасторе привлёк внимание уже трёх американских клубов.

Ранее сообщалось об интересе к аргентинцу со стороны "Интера Майами" и "Сиэттл Саундерс".

Теперь же, по информации Sky Sport Italia, в гонку за 30-летним хавбеком вступил "Лос-Анджелес Гэлакси".

Рыночная стоимость Пасторе - 8 миллионов евро. В текущем сезоне игрок провёл за "Рому" 13 матчей и сделал 2 ассиста.

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