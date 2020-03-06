Третий комплект формы "Барселоны" в следующем сезоне будет розовым

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Третий комплект формы "Барселоны" в следующем сезоне будет розовым

Стало известно, как будет выглядеть третий комплект формы "Барселоны" на сезон-2020/21. Об этом сообщает Footy Headlines.

Экипировка будет выполнена в розовом цвете с черными и бирюзовыми вставками.

Техническим спонсором сине-гранатовых выступает компания Nike. 

В сентябре 2020 года "Барселона" официально представит комплект.

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Комментарии

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Карыч
Карыч

Уважаемый админ,если вы не уважаете себя, то хоть будьте добры уважте читателей и забаньте этого недоношенного под ником Дмитрий Владимирович, который ежедневно оскорбляет лучшего футболиста в истории и лидера Барселоны Лионеля Месси. Спасибо!

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Дмитрий Владимирович
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