Третий комплект формы "Барселоны" в следующем сезоне будет розовым

Стало известно, как будет выглядеть третий комплект формы "Барселоны" на сезон-2020/21. Об этом сообщает Footy Headlines.

Экипировка будет выполнена в розовом цвете с черными и бирюзовыми вставками.

Техническим спонсором сине-гранатовых выступает компания Nike.

В сентябре 2020 года "Барселона" официально представит комплект.

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