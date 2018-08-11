Третий комплект игровой формы "Барселоны" на сезон 2018/2019 будет иметь необычный вид

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Третий комплект игровой формы "Барселоны" на сезон 2018/2019 будет иметь необычный видТретий комплект игровой формы каталонской "Барселоны" на сезон 2018/2019 будет иметь несколько необычный вид. Выполнена амуниция будет в персиковом цвете. На ее более темной части будет отображена карта одного из районов города Барселоны Эшампле.

Напомним,  Ривалдо оценил новичков "Барселоны". | soccernews.ru

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