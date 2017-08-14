Третий матч Слуцкого: "Халл Сити" принимает "Вулверхэмптон"

"Халл Сити" – "Вулверхэмптон"

Стадион: "Кей Си" (Кингстон-апон-Халл)

Начало матча: 21:45

Арбитр: Джереми Симпсон

"Халл Сити" в прошедшем туре одержал свою первую победу под руководством Леонида Слуцкого – "тигры" разгромили "Бертон". В том матче команды обменялись голами в первом тайме, который включил в себя еще и удаление игрока гостей Ирвина. Ну а после перерыва "Халл" дожал своего соперника, забив три безответных мяча. Итоговый счет матча - 4:1 в пользу "тигров".

"Вулверхэмптон" под руководством нового тренера одержал уже вторую победу в Чемпионшипе: после домашней виктории над "Мидлсбро" со счетом 1:0, был обыгран на выезде "Дерби Каунти" – 2:0. Экс-тренер "Порту" ставит команде игру в три защитника, и, надо сказать, новая схема дает свои плоды. Ведь стартовые победы были добыты над очень сильными соперниками, которые всерьез претендуют на выход в Премьер-Лигу.

Последний встреча между этими командами состоялся в апреле 2016 года также в рамках Чемпионшипа и завершился победой "Халл Сити" - 2:1. Этот матч также примечателен и тренерской дуэлью: португальский специалист, успешно работавший с "Валенсией" и "Порту" встретится с российским тренером, который добивался больших успехов с ЦСКА. И случится это в Чемпионшипе.

Интересные факты противостояния:

В последних 6 матчах между этими командами было зафиксировано 4 ничьих при 2 победах "Халл Сити" и одной виктории "Вулверхэмптона".

"Вулверхэмптон" не может обыграть "Халл" на протяжении 5 последних выездных матчей.

Ориентировочные составы:

"Халл Сити": Макгрегор, Айна, Доусон, Хектор, Кларк, Клукас, Хенриксен, Боуэн, Гросицки, Эрнандес, Кэмпбелл

"Вулверхэмптон": Радди, Дуглас, Боли, Доэрти, Коуди, Миранда, Саисс, Невеш, Энобахаре, Жота, Бонатини.

Прогноз на матч:

Обе команды на данный момент считаются равными по силам соперниками. Совсем небольшое преимущество в котировках имеют подопечные Слуцкого в связи с тем, что они играют дома. Но Вулверхэмптон очень здорово начал сезон и не намерен сбавлять обороты.

На победу "Халл Сити" букмекеры предлагают коэффициент 2,71, на ничью – 3,28, на победу "Вулверхэмптона" – 2,90.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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