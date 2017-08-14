Третий матч Слуцкого: "Халл Сити" принимает "Вулверхэмптон"
"Халл Сити" – "Вулверхэмптон"
Стадион: "Кей Си" (Кингстон-апон-Халл)
Начало матча: 21:45
Арбитр: Джереми Симпсон
"Халл Сити" в прошедшем туре одержал свою первую победу под руководством Леонида Слуцкого – "тигры" разгромили "Бертон". В том матче команды обменялись голами в первом тайме, который включил в себя еще и удаление игрока гостей Ирвина. Ну а после перерыва "Халл" дожал своего соперника, забив три безответных мяча. Итоговый счет матча - 4:1 в пользу "тигров".
"Вулверхэмптон" под руководством нового тренера одержал уже вторую победу в Чемпионшипе: после домашней виктории над "Мидлсбро" со счетом 1:0, был обыгран на выезде "Дерби Каунти" – 2:0. Экс-тренер "Порту" ставит команде игру в три защитника, и, надо сказать, новая схема дает свои плоды. Ведь стартовые победы были добыты над очень сильными соперниками, которые всерьез претендуют на выход в Премьер-Лигу.
Последний встреча между этими командами состоялся в апреле 2016 года также в рамках Чемпионшипа и завершился победой "Халл Сити" - 2:1. Этот матч также примечателен и тренерской дуэлью: португальский специалист, успешно работавший с "Валенсией" и "Порту" встретится с российским тренером, который добивался больших успехов с ЦСКА. И случится это в Чемпионшипе.
Интересные факты противостояния:
В последних 6 матчах между этими командами было зафиксировано 4 ничьих при 2 победах "Халл Сити" и одной виктории "Вулверхэмптона".
"Вулверхэмптон" не может обыграть "Халл" на протяжении 5 последних выездных матчей.
Ориентировочные составы:
"Халл Сити": Макгрегор, Айна, Доусон, Хектор, Кларк, Клукас, Хенриксен, Боуэн, Гросицки, Эрнандес, Кэмпбелл
"Вулверхэмптон": Радди, Дуглас, Боли, Доэрти, Коуди, Миранда, Саисс, Невеш, Энобахаре, Жота, Бонатини.
Прогноз на матч:
Обе команды на данный момент считаются равными по силам соперниками. Совсем небольшое преимущество в котировках имеют подопечные Слуцкого в связи с тем, что они играют дома. Но Вулверхэмптон очень здорово начал сезон и не намерен сбавлять обороты.
На победу "Халл Сити" букмекеры предлагают коэффициент 2,71, на ничью – 3,28, на победу "Вулверхэмптона" – 2,90.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Хаддерсфилд Таун
|1
|3
|2
|Манчестер Сити
|1
|3
|3
|Тоттенхэм
|1
|3
|4
|Арсенал Лондон
|1
|3
|5
|Бернли
|1
|3
|6
|Эвертон
|1
|3
|7
|Вест Бромвич Альбион
|1
|3
|8
|Ливерпуль
|1
|1
|9
|Уотфорд
|1
|1
|10
|Саутгемптон
|1
|1
|11
|Суонси Сити
|1
|1
|12
|Манчестер Юнайтед
|0
|0
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|0
|0
|14
|Лестер Сити
|1
|0
|15
|Челси
|1
|0
|16
|Борнмут
|1
|0
|17
|Сток Сити
|1
|0
|18
|Брайтон & Хоув Альбион
|1
|0
|19
|Ньюкасл Юнайтед
|1
|0
|20
|Кристал Пэлас
|1
|0