Третий "сухарь" за неделю: "Челси" не смог переиграть "Лестер"
Английская Премьер-Лига возвращается в привычный режим и среди насыщенной программы 23-го тура особняком выделялось противостояние в западной части Лондона на стадионе "Стэмфорд Бридж", где местный "Челси" принимал "Лестер". "Пенсионеры" располагались на третьей строчке в турнирной таблице, дыша в затылок "Манчестер Юнайтед" и в целом подопечные Антонио Конте выступают на уровне, но в последних двух кубковых матчах действующие чемпионы выглядели не наилучшим образом, что не могло не тревожить их многомиллионную армию фанатов по всему миру. "Лестер" с приходом в команду Клода Пюэля снова стал коллективом, с которым стоит считаться любому сопернику и сейчас "лисы" удерживаются в первой десятке.
Тренерский штаб "аристократов" решило не отходить от основной обоймы и выставил оптимальный состав. Вернулся в список 11 и капитан Гари Кэхилл, а вместо молодого центрального защитника Андреаса Кристенсена вышел хорошо проявивший себя в последнее время Антони Рюдигер. "Лестер" продолжает испытывать большие проблемы в линии обороны. Именно на флангах по-прежнему вынуждены играть Даниэль Амарти и Бен Чилуэлл, а пару Харри Магуайру в центре на этот раз составил резервист Александар Драгович. Также свой шанс проявить себя получил полузащитник Мэтти Джеймс, который вытеснил из основы испанского легионера Висенте Иборра.
Гости смело начали поединок и в общем первый тайм остался за "Лестером", причем это подтверждалось не только визуальной картинкой, а и статистикой. "Лисы" больше времени владели мячом, создавали опасные моменты у ворот Тибо Куртуа и больше наносили ударов по воротам. Подопечные Клода Пюэля активизировались ближе к десятой минуте встречи, когда несколько ударов кряду нанес Джейми Варди - повезло "пенсионерам", что форварду не хватило точности. А уже на 12-й минуте бельгийскому киперу пришлось по-настоящему выручать свою команду: Куртуа в классном прыжке отбил плотный удар головой Амарти, который замыкал подачу с углового.
"Челси" стал оживать лишь во второй половине первого тайма. Хорошие моменты имели Альваро Мората и Сеск Фабрегас, но безошибочно в рамке ворот действовал Каспер Шмейхель. Не обошлось и без неприятного для хозяев. Дернул заднюю поверхность бедра Кэхилл и не смог продолжить поединок, а вместо него довелось выпускать Кристенсена.
Не складывалось у лондонцев и с началом второй 45-ти минутки, "Лестер" продолжал доминировать, поэтому Антонио Конте пошел на риск и уже к 58-й минуте использовал все отведенные замены. Все изменилось в середине второго тайма, когда в течение пяти минут два "горчичника" схлопотал защитник гостей Бен Чилуэлл и досрочно покинул поле. Тем не менее, несмотря на последующее игровое преимущество лондонцы так и не смогли в большинстве дожать "лис".
Таким образом, третий матч за неделю с участием "Челси" завершился безголевой ничьей.
"Челси" – "Лестер Сити" – 0:0
"Челси": Куртуа, Аспиликуэта, Кэхилл (Кристенсен, 33), Рюдигер, Мозес, Фабрегас (Виллиан, 58), Канте, Бакайоко, Алонсо, Азар (Педро, 58), Мората
"Лестер": Шмейхель, Амарти, Драгович, Магуайр, Чилуэлл, Джеймс (Иборра, 90), Ндиди, Махрез, Олбрайтон, Окадзаки (Фукс, 73), Варди (Грэй, 82)
Удаление: Чилуэлл (68)
Богдан Архипенко
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