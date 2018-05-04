Третий тестовый матч на арене ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде посетят 39 тысяч болельщиков

Временно исполняющий обязанности губернатора Нижегородской области Глеб Никитин рассказал, что третий тестовый матч на новой арене в Нижнем Новгороде, в котором встретятся "Олимпиец" и "Луч-Энергия", в живую посмотрят 39 тысяч болельщиков.

Игра пройдет 6 мая.

"В настоящее время идет монтаж временных сооружений на территории, прилегающей к стадиону. Создание временной инфраструктуры на период проведения чемпионата мира будет завершено к концу мая. Как спортивная, так и временная инфраструктура обеспечены инженерными сетями в полном объеме. У нас была возможность проверить это на практике. В частности, на стадионе "Нижний Новгород" 15 и 28 апреля проведены два тестовых мероприятия, которые посетили 15 и 26 тысяч зрителей соответственно. Стадион показал себя полностью готовым, тестовые мероприятия не выявили каких-либо критических проблем. 6 мая пройдет третий тестовый матч, планируемое количество зрителей – 39 тысяч", - сказал он. | http://soccernews.ru