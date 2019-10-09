Третья форма "Барселоны" на сезон-2020/21 будет розовой
Стало известно, как будет выглядеть третья форма "Барселоны" в сезоне-2020/21. Об этом сообщает Footy Headlines.
По данным источника, третий комплект формы будет выполнена в розовом цвете с черными элементами для воротника и логотипов.
Техническим спонсором "Барселоны" является Nike.
А еще: Ракитич высказался о своём положении в "Барселоне"| http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
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|8
|18
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|8
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|8
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|7
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|8
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|6
|Севилья
|7
|13
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|Атлетик Бильбао
|8
|12
|8
|Валенсия
|8
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|Вильярреал
|8
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|10
|Леванте
|8
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|12
|Хетафе
|8
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|13
|Реал Вальядолид
|8
|10
|14
|Эйбар
|8
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|15
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|8
|9
|16
|Бетис
|8
|9
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|Алавес
|8
|8
|18
|Мальорка
|8
|7
|19
|Эспаньол
|8
|5
|20
|Леганес
|8
|2