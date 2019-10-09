Третья форма "Барселоны" на сезон-2020/21 будет розовой

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Третья форма "Барселоны" на сезон-2020/21 будет розовой

Стало известно, как будет выглядеть третья форма "Барселоны" в сезоне-2020/21. Об этом сообщает Footy Headlines.

По данным источника, третий комплект формы будет выполнена в розовом цвете с черными элементами для воротника и логотипов.

Техническим спонсором "Барселоны" является Nike.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

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