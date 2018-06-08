Третья форма "Реала" на новый сезон будет нестандартного цвета

В интернете появилось изображение третьей формы "Реала" на следующий сезон.

Экипировка выполнена в необычном для королевского клуба красном цвете.

Фото: новая форма "Реала".

В последний раз "Реал" использовал красную форму в 2011 году и тогда ее сильно раскритиковали болельщики.

Новая форма будет доступна к покупке в конце июля или начале августа.

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