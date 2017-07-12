Третья форма "Зенита" на новый сезон выполнена в фиолетовом цвете



"Зенит" провел презентацию третьего комплекта формы на сезон-2017/18, сообщает официальный сайт клуба.

Форма изготовлена компанией Nike и выполнена в фиолетовом цвете с золотистыми вставками.

"Вдохновением для резервного комплекта формы послужили три компонента: золотые цвета победителей, энергия клуба и произведения знаменитого Карла Фаберже, созданные в Петербурге для императорской семьи", – говорится в комментарии пресс-службы "Зенита".

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