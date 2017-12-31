Трейлер Чемпионата Мира-2018 в стиле Безумного Макса

Твиттер-аккаунт B/R Football опубликовал трейлер Чемпионата Мира-2018.

Основу для видео составила часть фильма "Безумный Макс: Дорога ярости" и в нем "поучаствовали" Лионель Месси, Луис Суарес, Харр Кейн, Криштиану Роналду и другие.

Видео: Трейлер ЧМ-2018.

Напомним, что мундиаль пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

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