Трейлер Чемпионата Мира-2018 в стиле Безумного Макса

Твиттер-аккаунт B/R Football опубликовал трейлер Чемпионата Мира-2018.

Основу для видео составила часть фильма "Безумный Макс: Дорога ярости" и в нем "поучаствовали" Лионель Месси, Луис Суарес, Харр Кейн, Криштиану Роналду и другие.

The countdown to the World Cup is on. #BestOfBRFootball2017 pic.twitter.com/wj1PRMiDYG