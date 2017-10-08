Трезеге: "Дибала может завоевать "Золотой мяч"

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Трезеге: "Дибала может завоевать "Золотой мяч"
Экс-нападающий "Ювентуса" Давид Трезеге считает, что нынешний форвард туринцев Пауло Дибала может стать лучшим игроком мира.

"Дибала способен завоевать "Золотой мяч". Он уже показал характер, который требуется для этого. Мне кажется, что сравнения с Месси пойдут Дибале только на пользу", - приводит слова Трезеге Football Italia.

В этом сезоне 23-летний Дибала провел за "Ювентус" 10 матчей и забил 12 голов.

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