Трезеге: "Дибала может завоевать "Золотой мяч"
Экс-нападающий "Ювентуса" Давид Трезеге считает, что нынешний форвард туринцев Пауло Дибала может стать лучшим игроком мира.
"Дибала способен завоевать "Золотой мяч". Он уже показал характер, который требуется для этого. Мне кажется, что сравнения с Месси пойдут Дибале только на пользу", - приводит слова Трезеге Football Italia.
В этом сезоне 23-летний Дибала провел за "Ювентус" 10 матчей и забил 12 голов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Наполи
|7
|21
|2
|Ювентус
|7
|19
|3
|Интер Милан
|7
|19
|4
|Лацио
|7
|16
|5
|Рома
|6
|15
|6
|Торино
|7
|12
|7
|Милан
|7
|12
|8
|Сампдория
|6
|11
|9
|Кьево
|7
|11
|10
|Болонья
|7
|11
|11
|Аталанта
|7
|9
|12
|Фиорентина
|7
|7
|13
|Удинезе
|7
|6
|14
|Кальяри
|7
|6
|15
|СПАЛ
|7
|5
|16
|Кротоне
|7
|5
|17
|Сассуоло
|7
|4
|18
|Хеллас Верона
|7
|3
|19
|Дженоа
|7
|2
|20
|Беневенто
|7
|0