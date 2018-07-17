Трезеге: "Франция изначально ехала в Россию за золотом, это объективно"

Бывший форвард сборной Франции Давид Трезеге не сомневался, что французы выиграют ЧМ-2018.

В финале первенства сборная Франции обыграла команду Хорватии (4:2).

"Франция изначально ехала в Россию за золотом, это объективно. Во-первых, у нашей сборной великолепный подбор игроков, а во-вторых, замечательный тренер. Эти компоненты и дали итоговый результат.

Конкурентами были сборные Испании, Германии и Бразилии. Однако в итоге все они вылетели достаточно рано. В футболе нет никакой математики – нужно играть и доказывать всё на поле в каждой игре", - сказал он.

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