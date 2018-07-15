Трезеге: "Франция выглядит фаворитом на бумаге, однако в финале мирового первенства может случиться все что угодно"

Экс-игрок сборной Франции Давид Трезеге поделился ожиданиями от финала ЧМ-2018.

"Сборная Франции прошла достаточно тяжелый путь на мундиале. Была и волевая победа в игре с австралийцами со счетом 2:1, и интересный матч против команды Аргентины, когда французы выиграли 4:3. Команда Дидье Дешама выглядит фаворитом на бумаге, однако это финал мирового первенства, здесь может случиться все что угодно. Хорватские игроки очень здорово владеют мячом и не прощают ошибок, поэтому, на мой взгляд, французским футболистам необходимо проявить максимальную собранность в финальном матче" - приводят слова Трезеге российские СМИ.

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