Трезеге: "Франция выглядит фаворитом на бумаге, однако в финале мирового первенства может случиться все что угодно"
Экс-игрок сборной Франции Давид Трезеге поделился ожиданиями от финала ЧМ-2018.
"Сборная Франции прошла достаточно тяжелый путь на мундиале. Была и волевая победа в игре с австралийцами со счетом 2:1, и интересный матч против команды Аргентины, когда французы выиграли 4:3. Команда Дидье Дешама выглядит фаворитом на бумаге, однако это финал мирового первенства, здесь может случиться все что угодно. Хорватские игроки очень здорово владеют мячом и не прощают ошибок, поэтому, на мой взгляд, французским футболистам необходимо проявить максимальную собранность в финальном матче" - приводят слова Трезеге российские СМИ.
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