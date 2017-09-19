Трезеге: "Не знаю ни одного российского игрока, но из прошлых поколений выделю Мостового и Карпина"

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Трезеге: "Не знаю ни одного российского игрока, но из прошлых поколений выделю Мостового и Карпина"Чемпион мира и Европы в составе сборной Франции Давид Трезеге высказался о российских футболистах.

"К сожалению, я не знаю российских игроков, потому что в командах, за которые я выступал, не было партнеров из России. В моей карьере был только один матч против российской команды - питерского "Зенита". Поэтому я не могу назвать конкретных имен... Что касается предыдущих поколений, то все знают Мостового и Карпина. В их лице проявилась футбольная сила России", - цитирует бывшего футболиста чемпионат.com.

Напомним, на матч кубка России ЦСКА отправился без десяти игроков основного состава. | soccernews.ru

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