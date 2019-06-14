Трезеге оценил перспективы Головина в "Монако"

Известный в прошлом французский футболист Давид Трезеге высказался об игре хавбека "Монако" и сборной России Александра Головина.

"Головин - интересный футболист, у которого есть отменные качества. Он пришёл в команду с амбициями. Атмосфера там точно не из простых - нужна постоянная мотивация и чёткость мыслей, чтобы конкурировать за место в основе. Ему было очень трудно - травмы, недовольство результатами "Монако" со стороны болельщиков. Но, думаю, у Головина есть всё, чтобы закрепиться во французском футболе и проявить себя там. В следующем сезоне монегаски не будут выступать в еврокубках, и это возможность для российского футболиста работать ещё больше, ближе узнавать одноклубников и полностью посвящать себя клубу, который возложил на него много надежд", - сказал Трезеге.

В минувшем сезоне 23-летний футболист забил 4 гола и сделал 4 ассиста в 35 матчах за "Монако".

Прошлым летом французский клуб купил россиянина за 30 миллионов евро.

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