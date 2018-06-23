Трезеге оценил шансы сборной России на победу в ЧМ-2018

Экс-игрок сборной Франции Давид Трезеге поговорил о перспективах сборной России на ЧМ-2018.

"Две победы дают надежду российским фанатам, но нужно учесть, что впереди трудные игры. Посмотрим, как Россия сыграет против Уругвая.

Финал Россия - Франция? Почему бы нет. Я не против такого сценария" - приводят слова Трезеге российские СМИ.

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