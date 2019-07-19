Трезеге оскорбил полицейских в пьяном виде

Теги ювентусдавид трезеге

Трезеге оскорбил полицейских в пьяном виде
Экс-нападающий "Ювентуса" и сборной Франции Давид Трезеге оскорбил полицейских в Турине, сообщает Gazzetta dello Sport.

"Вы нищие, бедные собаки! Вы даже не заработаете 2000 евро", – кричал Трезеге в адрес сотрудников полиции, которые предложили ему пройти тест на алкоголь.

Ранее сообщалось, что бывший форвард был лишен водительских прав и оштрафован за вождение в нетрезвом виде.

41-летний Трезеге становился чемпионом мира-1998 и чемпионом Европы-2000.

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