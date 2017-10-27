Трезеге получит должность в "Ривер Плейт"

Бвыший нападающий сборной Франции Давид Трезеге может получить должность в "Ривер Плейт".

Как сообщает источник, именитый в прошлом футболист может стать спортивным директором клуба.

Также в структуру клуба может войти экс-форвард сборной Аргентины Эрнан Креспо.

Трезеге играл за "Ривер Плейт" с 2012 по 2013 год.

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