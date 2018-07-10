Трезеге прокомментировал возможный переход Роналду в "Ювентус"

Теги реал мадридювентускриштиану роналду

Трезеге прокомментировал возможный переход Роналду в "Ювентус"

Экс-форвард "Ювентуса" Давид Трезеге высказался по поводу возможного приобретения туринским клубом нападающего "Реала" Криштиану Роналду.

"Я не слишком внимательно слежу за ходом переговоров, но для "Ювентуса" знаменателен сам факт того, что Роналду может прийти. Мы ждём, мечты иногда сбываются, и эта, безусловно, одна из них. Сейчас рано говорить, сделает ли Роналду "Ювентус" фаворитом Лиги Чемпионов, но команда входит в число претендентов на победу. У них есть характер и орудия для этого" - цитирует Трезеге Goal.com.

Напомним, что 33-летний Роналду близок к переходу в "Ювентус" за 100 миллионов евро. О сделке может быть объявлено уже завтра. 

Не пропустите: Испанский журналист Эду Агирре: "У Роналду нет возможности остаться, его выбор - окончательный". | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Двадцать седьмой день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 10 июля

Двадцать седьмой день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 10 июля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов