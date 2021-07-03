Трезеге: "Роналду - лучший трансфер "Ювентуса"

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Трезеге: "Роналду - лучший трансфер "Ювентуса"

Фото инстаграм Криштиану Роналду

Бывший нападающий "Ювентуса" Давид Трезеге отметил важность для туринского клуба форварда Криштиану Роналду.

"Это лучший трансфер "Ювентуса". Думаю, никто не ожидал подобного. У Роналду были некоторые проблемы с одноклубниками. Это было заметно. Но он всё равно забил 100 голов", - цитирует Трезеге Football Italia.

Летом 2018 года "Ювентус" купил звёздного португальца у "Реала" за 117 миллионов евро и заключил с ним четырёхлетний контракт.

За три сезона Роналду провёл за "старую синьору" 133 матча, забил 101 гол и сделал 22 ассиста.

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Комментарии

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Солгасен!Роналду - подарок свыше для Юве!До этого у них был инертный Игуаин и сейчас есть оффсайдная плакса Мората!Но никто из них не смог забить так быстро 100 мячей за 100 матчей!Естественно,есть возгласы недовольных фанатов Лео , которым Роналду всегда более интересен ,чем собственный кумир!Так,что они обожают представляться петушиными именами!А как они любят Бадра!В целом,Роналду уже переписал много рекордов не только на клубном уровне, но и на международном!Даже не знаю увидит ли мир ещё когда-нибудь такого неповторимого и бесподобного фктболиста!Visca El Barca!

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