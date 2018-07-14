Трезеге: "Россия прекрасно справилась с проведением ЧМ"

Чемпион мира-1998 в составе Франции Давид Трезеге заявил, что Россия великолепно справилась с проведением Чемпионата Мира.

Первенство планеты проходит 11 городах страны с 14 июня по 15 июля.

"До окончания Чемпионата Мира по футболу остаются считанные дни, и мне хотелось бы отметить, что Россия прекрасно справилась с проведением мирового футбольного первенства. За время проведения чемпионата мира я не услышал ни одного негативного отзыва. Атмосфера, безопасность, логистика и поистине теплый прием стали основой успешной организации мирового футбольного праздника. Я с уверенностью могу сказать, что это был не только самый успешный чемпионат мира, но и образцовый пример в плане организации мировых футбольных первенств", - сказал француз.

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