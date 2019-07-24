Трезеге стал игроком "Астон Виллы"

"Астон Вилла" на своём официальном сайте объявила о переходе вингера "Касымпаши" Махмуда Хассана, более известного как Трезеге.

Сумма трансфера составила 10 миллионов евро. Условия личного контракта между египтянином и бирмингемским клубом пока неизвестны.

Напомним, что на Трезеге также претендовал питерский "Зенит".

24-летний футболист выступал за "Касымпашу" с 2017 года, сыграл 71 матч, забил 25 голов и сделал 18 ассистов.

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