Трезеге стал игроком "Астон Виллы"
"Астон Вилла" на своём официальном сайте объявила о переходе вингера "Касымпаши" Махмуда Хассана, более известного как Трезеге.
Сумма трансфера составила 10 миллионов евро. Условия личного контракта между египтянином и бирмингемским клубом пока неизвестны.
Напомним, что на Трезеге также претендовал питерский "Зенит".
24-летний футболист выступал за "Касымпашу" с 2017 года, сыграл 71 матч, забил 25 голов и сделал 18 ассистов.
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