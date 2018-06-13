Трезеге высказался касательно назначения Зидана в сборную Франции
Бывший игрок сборной Франции Давид Трезеге считает, что Зинедин Зидан сможет справиться с обязанностями в национальной сборной.
"Почему нет? Он без сомнения тренер высокого уровня. Для того чтобы тренировать сборную, нужно иметь четкое видение стратегии и способность быстро добиваться задуманного. Думаю, что у Зидана достаточно опыта и профессиональных навыков для решения таких задач", - отметил он.
Как известно, сейчас сборную Франции возглавляет Дидье Дешам.
Читайте: Зидан: "Однажды я возглавлю сборную Франции" | soccernews.ru
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|О
|1
|Португалия
|0
|0
|2
|Испания
|0
|0
|3
|Марокко
|0
|0
|4
|Иран
|0
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|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|0
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|Австралия
|0
|0
|3
|Перу
|0
|0
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|0
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|Исландия
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|0
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|О
|1
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|0
|3
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|0
|0
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|Швеция
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|0
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|Южная Корея
|0
|0
|Группа G
|М
|О
|1
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|0
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|2
|Панама
|0
|0
|3
|Тунис
|0
|0
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|Англия
|0
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Польша
|0
|0
|2
|Сенегал
|0
|0
|3
|Колумбия
|0
|0
|4
|Япония
|0
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