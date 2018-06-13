Трезеге высказался касательно назначения Зидана в сборную Франции

Теги франциязинедин зидан

Трезеге высказался касательно назначения Зидана в сборную ФранцииБывший игрок сборной Франции Давид Трезеге считает, что Зинедин Зидан сможет справиться с обязанностями в национальной сборной.

"Почему нет? Он без сомнения тренер высокого уровня. Для того чтобы тренировать сборную, нужно иметь четкое видение стратегии и способность быстро добиваться задуманного. Думаю, что у Зидана достаточно опыта и профессиональных навыков для решения таких задач", - отметил он.

Как известно, сейчас сборную Франции возглавляет Дидье Дешам. 

Читайте: Зидан: "Однажды я возглавлю сборную Франции" | soccernews.ru

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