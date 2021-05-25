Трезеге высказался о Кубке Европы
Фото: инстаграм Вечернего Урганта/Автор неизвестен
Экс-форвард сборной Франции Давид Трезеге поделился мнением о шансах сборной России на Евро-2020.
Он пришел на шоу "Вечерний Ургант" с кубком, который вручают победителю чемпионата Европы.
– Есть шансы у сборной России оставить этот кубок в России?
– Если президент Путин позвонит – да, он может остаться в России, – пошутил Трезеге.
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|Румыния
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|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
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|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
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|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
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|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1