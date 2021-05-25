Трезеге высказался о Кубке Европы

Фото: инстаграм Вечернего Урганта/Автор неизвестен

Экс-форвард сборной Франции Давид Трезеге поделился мнением о шансах сборной России на Евро-2020.

Он пришел на шоу "Вечерний Ургант" с кубком, который вручают победителю чемпионата Европы.

– Есть шансы у сборной России оставить этот кубок в России?

– Если президент Путин позвонит – да, он может остаться в России, – пошутил Трезеге.

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