Трезеге высоко отозвался о Головине
Фото твиттер "Монако"
Известный в прошлом французский футболист Давид Трезеге дал оценку игре полузащитника "Монако" Александра Головина.
"Может ли Головин последовать моему примеру и перейти из "Монако" в "Ювентус"? Я бы точно пожелал ему такой поворот в карьере. Это игрок высочайшего уровня. Ему надо продолжать показывать его в "Монако". Как и у всех других футболистов такого масштаба, у него есть амбиции играть в топ-клубе. "Ювентус" - определенно один из таких клубов.
Головин - экстраординарный футболист. В "Монако" он демонстрирует очень интересную игру, как и вся остальная команда в текущем сезоне. Впереди последний матч, после которого монегаски могут завоевать путевку в Лигу Чемпионов. Александр входит в группу лидеров "Монако". Он оказывает огромное влияние на игру команды, классно готов физически и морально. Возможность сыграть Лиге Чемпионов очень важна для Головина, там он сможет показать все свои лучшие качества", - цитирует Трезеге "Р-Спорт".
В этом сезоне 24-летний Головин забил 6 голов и сделал 9 ассистов в 25 матчах. Его контракт с "Монако" рассчитан до 2024 года. Рыночная стоимость игрока - 23 миллиона евро.
Не пропустите: Головин рассказал, как продвигается его изучение французского языка. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Журналист Скира назвал детали контракта Мозеса со "Спартаком"
-
Опрос: Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
-
Трезеге высоко отозвался о Головине
-
"Химки" предложили Глушакову продлить контракт
-
2
Месси останется в "Барселоне"
-
"Челси" и "Вест Хэм" могут провернуть обмен игроками
-
Агент Лаутаро контактирует с двумя испанскими топ-клубами
-
Шунин готов стать основным вратарём сборной России
-
1
Переход Депая в "Барселону" на грани срыва
-
"Монца" определилась с будущим Балотелли
-
Райола запросил у "Милана" огромные комиссионные за продление контракта с Доннаруммой
-
Слуцкий обратился к российским арбитрам
-
1
Румменигге: "Сейчас Левандовски лучше Роналду и Месси"
-
В сборной России прокомментировали состояние здоровья Марио Фернандеса
-
Пирло порассуждал о своей работе в "Ювентусе"
-
"Сан-Паулу" усилится экс-полузащитником "Зенита"
-
Яя Туре близок к вхождению в тренерский штаб клуба РПЛ
-
Навас признан лучшим вратарём сезона в Лиге 1
-
Пищек анонсировал последний матч в своей карьере
-
Агент Фонсеки отреагировал на слухи об интересе "Спартака"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13