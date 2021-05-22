Трезеге высоко отозвался о Головине

Фото твиттер "Монако"

Известный в прошлом французский футболист Давид Трезеге дал оценку игре полузащитника "Монако" Александра Головина.

"Может ли Головин последовать моему примеру и перейти из "Монако" в "Ювентус"? Я бы точно пожелал ему такой поворот в карьере. Это игрок высочайшего уровня. Ему надо продолжать показывать его в "Монако". Как и у всех других футболистов такого масштаба, у него есть амбиции играть в топ-клубе. "Ювентус" - определенно один из таких клубов.

Головин - экстраординарный футболист. В "Монако" он демонстрирует очень интересную игру, как и вся остальная команда в текущем сезоне. Впереди последний матч, после которого монегаски могут завоевать путевку в Лигу Чемпионов. Александр входит в группу лидеров "Монако". Он оказывает огромное влияние на игру команды, классно готов физически и морально. Возможность сыграть Лиге Чемпионов очень важна для Головина, там он сможет показать все свои лучшие качества", - цитирует Трезеге "Р-Спорт".

В этом сезоне 24-летний Головин забил 6 голов и сделал 9 ассистов в 25 матчах. Его контракт с "Монако" рассчитан до 2024 года. Рыночная стоимость игрока - 23 миллиона евро.

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