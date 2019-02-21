Три, а не пять: президент "Атлетико" ярко высказался о Роналду
Президент мадридского "Атлетико" Энрике Сересо прокомментировал жест нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, который показал трибунам "Ванда Метрополитано" пять пальцев, символизирующих пять побед в Лиге Чемпионов.
"Роналду не выигрывал Лигу Чемпионов пять раз. Ему удалось сделать это три раза. В двух финалах против "Атлетико" он не одерживал побед", - приводит слова Сересо Sport.es.
Напомним, что "Реал" два раза играл с "Атлетико" в финале Лиги Чемпионов, и одержал победы дополнительное время, а также в серии пенальти.
Не пропустите: Роналду отреагировал на поражение от "Атлетико" в соцсетях. | http://soccernews.ru
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