Три африканских страны намерены подать совместную заявку на проведение ЧМ-2030

Алжир, Марокко и Тунис готовят совместную заявку на проведение Чемпионата Мира-2030, сообщает AS.

"Алжир располагает соответствующей инфраструктура и рассматривает возможность подачи совместной заявки с Тунисом и Марокко на проведение ЧМ-2030. Думаю, что мы уже готовы к проведению столько крупного соревнования", - заявил министр спорта Алжира Мохамед Хаттаб.

Напомним, что Марокко претендовал на проведение ЧМ-2026, но ФИФА отдала турнир совместной заявке США, Канады и Мексики.

Также на ЧМ-2030 претендует заявка Аргентины, Уругвая и Парагвая.

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