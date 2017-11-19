Три английских гранда интересуются хавбеком "Шахтера"

Теги шахтер донецкбернардарсенал лондонливерпуль

Три английских гранда интересуются хавбеком "Шахтера"

Хавбек "Шахтера" Бернард может перебраться в АПЛ.

Как сообщает Sky Sports, в услугах бразильца заинтересованы "Арсенал", "Ливерпуль" и "Челси".

Отметим, что соглашение Бернарда с "Шахтером" истекает летом 2018 года.

Читайте также: "Шахтер" может бесплатно потерять Бернарда, которого купил за 25 миллионов евро. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Стадионы, на которых обязательно стоит побывать в своей жизни

Стадионы, на которых обязательно стоит побывать в своей жизни

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 12 34
2 Манчестер Юнайтед 12 26
3 Челси 12 25
4 Тоттенхэм 12 23
5 Ливерпуль 12 22
6 Арсенал Лондон 12 22
7 Бернли 12 22
8 Брайтон & Хоув Альбион 11 15
9 Уотфорд 11 15
10 Хаддерсфилд Таун 12 15
11 Ньюкасл Юнайтед 12 14
12 Лестер Сити 12 13
13 Борнмут 12 13
14 Саутгемптон 12 13
15 Сток Сити 11 12
16 Эвертон 12 12
17 Вест Бромвич Альбион 12 10
18 Вест Хэм Юнайтед 11 9
19 Суонси Сити 12 8
20 Кристал Пэлас 12 5
Полная таблица

топ-5 тегов