Три английских гранда интересуются хавбеком "Шахтера"

Хавбек "Шахтера" Бернард может перебраться в АПЛ.

Как сообщает Sky Sports, в услугах бразильца заинтересованы "Арсенал", "Ливерпуль" и "Челси".

Отметим, что соглашение Бернарда с "Шахтером" истекает летом 2018 года.

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