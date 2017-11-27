Три английских клуба интересуются форвардом "Атлетико"

Теги эвертонньюкасл юнайтедтоттенхэматлетико мадридкевин гамейро

Три английских клуба интересуются форвардом "Атлетико"Сразу три английских клуба интересуются форвардом мадридского "Атлетико" Кевином Гамейро, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, в услугах 30-летнего нападающего "матрасников" заинтересованы "Эвертон", "Ньюкасл" и лондонский "Тоттенхэм", которые будут готовы подписать француза, если он будет выставлен на трансфер. 

В нынешнем сезоне Гамейро забил 4 мяча и сделал 1 результативную передачу в 10 матчах за "Атлетико".

Напомним, "Атлетико" нацелился на хавбека ПСЖ. | soccernews.ru

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