Три английских клуба интересуются форвардом "Атлетико"

Сразу три английских клуба интересуются форвардом мадридского "Атлетико" Кевином Гамейро, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, в услугах 30-летнего нападающего "матрасников" заинтересованы "Эвертон", "Ньюкасл" и лондонский "Тоттенхэм", которые будут готовы подписать француза, если он будет выставлен на трансфер.

В нынешнем сезоне Гамейро забил 4 мяча и сделал 1 результативную передачу в 10 матчах за "Атлетико".

Напомним, "Атлетико" нацелился на хавбека ПСЖ. | soccernews.ru