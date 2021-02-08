Три английских клуба нацелились на экс-"армейца" Мусу

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Три английских клуба нацелились на экс-"армейца" Мусу

Нигерийский нападающий Ахмед Муса может вернуться в Премьер-лигу, сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, интерес к футболисту проявляют "Саутгемптон", "Бернли" и "Брайтон". Ранее форвард прошел медицинское обследование в "Вест Бромвиче", но "дрозды" не смогли подписать игрока из-за финансовых ограничений.

28-летний Муса в настоящее время является свободным агентом. Ранее он играл в Англии за "Лестер". Российским любителям футбола нигериец известен своей игрой за ЦСКА.

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