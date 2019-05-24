Три английских топ-клуба нацелились на Хамеса

"Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал" проявляют интерес к колумбийскому полузащитнику "Реала" Хамесу Родригесу, сообщает The Mirror.

По сведениям издания, английские клубы рассматривают вариант с приобретением хавбека в летнее трансферное окно. Приоритетным правом на покупку игрока за 42 миллиона евро владеет "Баварию", но мюнхенский клуб, скорее всего, не будет этого делать.

В нынешнем сезоне 27-летний Родригес выступал за "Баварию" на правах аренды, провел за клуб 28 матчей во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с "Реалом" действует до лета 2021 года.

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