Три английских топ-клуба поборются за хавбека "Ювентуса" Рэмзи

"Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм" и "Челси" проявляют интерес к валлийскому полузащитнику "Ювентуса" Аарону Рэмзи, сообщает TuttoJuve.

По сведениям издания, английские клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. "Ювентус" готов расстаться с хавбеком, чтобы разгрузить зарплатную ведомость. Сейчас Рэмзи получает в "Юве" 23,5 миллиона евро в год.

В нынешнем сезоне 29-летний Рэмзи провел за "Ювентус" 24 матча во всех турнирах, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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