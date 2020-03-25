Три английских топ-клуба следят за 18-летним игроком "Шальке"

Теги шалькеливерпульманчестер ситиарсенал лондон

Три английских топ-клуба следят за 18-летним игроком "Шальке"

Три английских топ-клуба интересуются защитником "Шальке" Маликом Тиаве, утверждает Daily Mail.

По данным источника, на 18-летнего футболиста претендуют "Ливерпуль", "Манчестер Сити" и "Арсенал".

В нынешнем розыгрыше Тиав отметился 9 голами за молодежную команду "Шальке", а также дебютировал в главной команде.

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