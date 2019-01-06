Три "Баварии", один - "Боруссии": как Доди Лукебакио стал одним из самых обсуждаемых персонажей Бундеслиги

Сегодня портал Soccernews начинает серию материалов о молодых игроках на просторах Европы, которые уже успели отличится в составах своих клубов и активно вызывают у множества экспертов поток слов о большом будущем, славе, мастерстве и других атрибутах начала карьеры. 6 января наш взор пал на несправедливо забытого форварда немецкой "Фортуны" Доди Лукебакио, который в течении первой части сезона в Бундеслиге отметился хет-триком в ворота самой "Баварии" (пусть представители Мюнхена и не были в своих лучших кондициях), а также забил лидеру чемпионата – дортмундской "Боруссии". Напомним, что во всех этих матчах скромная "Фортуна" брала очки, в случае со шмелями в общий зачет "капнули" аж 3 зачетных балла. Так кто же такой этот молодой бельгиец Лукебакио и откуда он взялся?

21-летний бельгиец уже активно сравнивается с небезызвестным датчанином Эббе Сандом, а также Криштиану Роналду. Почему? Форвард "Шальке" был последним игроком в истории Бундеслиги, который забил "Баварии" 3 мяча в рамках немецкого чемпионата. И случилось это ни много ни мало 18 лет назад, еще в далеком 2001. Ну а легендарный португалец является последним игроком, которому удавалось сделать хет-трик в ворота Нойера. Молодой Лукебакио отправил в анналы истории обоих. Но это было гораздо позже! В большом футболе юный Лукебакио дебютировал в октябре 2015 года, когда главный тренер "Андерлехта" выпустил бельгийца на замену в принципиальном матче против "Брюгге". Лукебакио был достаточно молод, и, хотя "Андерлехт" славится своей академией, заиграть сразу же в составе этой команды не удалось, потому бельгийский футболист должен был искать новые места для продолжение своей карьеры.

На начальном этапе – летом 2016 года – Лукебакио подвернулся неплохой вариант с французской "Тулузой", но сразу после перехода у бельгийца начались проблемы. Молодой футболист не имел права выступать за французский клуб, так как в процессе оформления документов было установлено, что у Лукебакио нет паспорта, а оформить бельгийское гражданство он не мог в связи с отсутствием свидетельства о рождении, без которого практически невозможно доказать факт рождения в той или иной стране. Решение вопроса заключалось в игре за одну из национальных сборных – Бельгию или ДР Конго. Первая страна, как уже известно, является формальным местом рождения Доди Лукебакио, а из самого большого африканского государства исходят почти все его корни. В итоге, 4 октября 2016 года главный тренер сборной ДР Конго Флоран Ибенге выпустил Лукебакио на поле в товарищеском матче против национальной команды Кении. Статус встречи означал две вещи: (а) конголезский паспорт был в его руках, (б) но при этом дорога в сборную Бельгии была открыта. Сейчас же Лукебакио сделал выбор в пользу молодежной сборной Бельгии, за которою провел 12 матчей и забил 4 гола.

По-настоящему талант Лукебакио проявился в бельгийском "Шарлеруа", где молодой футболист тоже играл не столь часто – всего 20 неполных матчей за полтора года, – зато успел забить 3 гола и сделать 4 результативных передачи. Это привлекло внимание английского "Уотфорда". Зимой 2018 года "шершни" приобрели футболиста за 5 млн евро. Сразу же влиться в грезы английской Премьер-лиги Лукебакио не удалось (он провел всего лишь 1 матч за "Уотфорд" – 10 февраля вышел на замену во встрече с "Вест Хэмом"), потому уже летом оказался в "Фортуне" по арендному соглашению. В текущем сезоне бельгийский форвард успел забить 11 голов в 17 матчах, что бьет сразу несколько интересных показателей. Во-первых, его нынешнее количество забитых мячей уже превосходит все вместе взятые цифры в предыдущих клубах, что означает определенно правильный путь 21-летнего игрока. Во-вторых, 11 голов – это столько же, сколько забили два лучших снайпера его основной команды – Роберто Перрейра (6 мячей) и Трой Дини (5 голов).

Главной силой Доди Лукебакио считается скорость. Благодаря этому очень важному в современном футболе компоненту 21-летний бельгиец способен находить свободные зоны между защитниками, забегать за их спины и вываливаться на свидание с голкипером. Два из трех голов в ворота "Баварии" были забиты именно в таком стиле. Тем не менее, игра и карьера Лукебакио состоит и из проблемных мест, которые случаются как на поле, так и за его пределами. К примеру, завидную скорость футболист показывает не только в забегах по газону, а и на дорогах Европы. Еще играя в Бельгии, Доди разогнал свой автомобиль до 150 км/час, за что был лишен прав и был вынужден пересдать теоретическую и практическую части вождения, чтобы получить документы обратно. Главный тренер "Фортуны" Фридхельм Функель ценит и понимает потенциал Лукебакио, однако не спешит раздавать ему преждевременные авансы. В одном из интервью немецкой прессе он сказал следующее: "Я уже, конечно, читал, что его называют звездой. Но он не звезда! Доди – очень хороший парень, который невероятно поможет нам, если продолжит и дальше усердно работать".

Пока не ясно, как сложится карьера молодого бельгийца, но одно можно сказать точно: если Доди Лукебакио продолжит прогрессировать, то "Уотфорд", забивший 30 голов в 21 матче АПЛ (9 показатель в лиге) однозначно заинтересуется кандидатурой молодого бельгийца, ведь зачем находить забивного форварда где-то на стороне, если в составе клуба имеется вполне себе мощный футболист для усиления основного состава. В конце концов Трой Дини не вечный!