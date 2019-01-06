Три "Баварии", один - "Боруссии": как Доди Лукебакио стал одним из самых обсуждаемых персонажей Бундеслиги

Теги фортуна дюссельдорфуотфордбавария мюнхен

Три "Баварии", один - "Боруссии": как Доди Лукебакио стал одним из самых обсуждаемых персонажей Бундеслиги

Сегодня портал Soccernews начинает серию материалов о молодых игроках на просторах Европы, которые уже успели отличится в составах своих клубов и активно вызывают у множества экспертов поток слов о большом будущем, славе, мастерстве и других атрибутах начала карьеры. 6 января наш взор пал на несправедливо забытого форварда немецкой "Фортуны" Доди Лукебакио, который в течении первой части сезона в Бундеслиге отметился хет-триком в ворота самой "Баварии" (пусть представители Мюнхена и не были в своих лучших кондициях), а также забил лидеру чемпионата – дортмундской "Боруссии". Напомним, что во всех этих матчах скромная "Фортуна" брала очки, в случае со шмелями в общий зачет "капнули" аж 3 зачетных балла. Так кто же такой этот молодой бельгиец Лукебакио и откуда он взялся?

21-летний бельгиец уже активно сравнивается с небезызвестным датчанином Эббе Сандом, а также Криштиану Роналду. Почему? Форвард "Шальке" был последним игроком в истории Бундеслиги, который забил "Баварии" 3 мяча в рамках немецкого чемпионата. И случилось это ни много ни мало 18 лет назад, еще в далеком 2001. Ну а легендарный португалец является последним игроком, которому удавалось сделать хет-трик в ворота Нойера. Молодой Лукебакио отправил в анналы истории обоих. Но это было гораздо позже! В большом футболе юный Лукебакио дебютировал в октябре 2015 года, когда главный тренер "Андерлехта" выпустил бельгийца на замену в принципиальном матче против "Брюгге". Лукебакио был достаточно молод, и, хотя "Андерлехт" славится своей академией, заиграть сразу же в составе этой команды не удалось, потому бельгийский футболист должен был искать новые места для продолжение своей карьеры.

На начальном этапе – летом 2016 года – Лукебакио подвернулся неплохой вариант с французской "Тулузой", но сразу после перехода у бельгийца начались проблемы. Молодой футболист не имел права выступать за французский клуб, так как в процессе оформления документов было установлено, что у Лукебакио нет паспорта, а оформить бельгийское гражданство он не мог в связи с отсутствием свидетельства о рождении, без которого практически невозможно доказать факт рождения в той или иной стране. Решение вопроса заключалось в игре за одну из национальных сборных – Бельгию или ДР Конго. Первая страна, как уже известно, является формальным местом рождения Доди Лукебакио, а из самого большого африканского государства исходят почти все его корни. В итоге, 4 октября 2016 года главный тренер сборной ДР Конго Флоран Ибенге выпустил Лукебакио на поле в товарищеском матче против национальной команды Кении. Статус встречи означал две вещи: (а) конголезский паспорт был в его руках, (б) но при этом дорога в сборную Бельгии была открыта. Сейчас же Лукебакио сделал выбор в пользу молодежной сборной Бельгии, за которою провел 12 матчей и забил 4 гола.

По-настоящему талант Лукебакио проявился в бельгийском "Шарлеруа", где молодой футболист тоже играл не столь часто – всего 20 неполных матчей за полтора года, – зато успел забить 3 гола и сделать 4 результативных передачи. Это привлекло внимание английского "Уотфорда". Зимой 2018 года "шершни" приобрели футболиста за 5 млн евро. Сразу же влиться в грезы английской Премьер-лиги Лукебакио не удалось (он провел всего лишь 1 матч за "Уотфорд" – 10 февраля вышел на замену во встрече с "Вест Хэмом"), потому уже летом оказался в "Фортуне" по арендному соглашению. В текущем сезоне бельгийский форвард успел забить 11 голов в 17 матчах, что бьет сразу несколько интересных показателей. Во-первых, его нынешнее количество забитых мячей уже превосходит все вместе взятые цифры в предыдущих клубах, что означает определенно правильный путь 21-летнего игрока. Во-вторых, 11 голов – это столько же, сколько забили два лучших снайпера его основной команды – Роберто Перрейра (6 мячей) и Трой Дини (5 голов).

Главной силой Доди Лукебакио считается скорость. Благодаря этому очень важному в современном футболе компоненту 21-летний бельгиец способен находить свободные зоны между защитниками, забегать за их спины и вываливаться на свидание с голкипером. Два из трех голов в ворота "Баварии" были забиты именно в таком стиле. Тем не менее, игра и карьера Лукебакио состоит и из проблемных мест, которые случаются как на поле, так и за его пределами. К примеру, завидную скорость футболист показывает не только в забегах по газону, а и на дорогах Европы. Еще играя в Бельгии, Доди разогнал свой автомобиль до 150 км/час, за что был лишен прав и был вынужден пересдать теоретическую и практическую части вождения, чтобы получить документы обратно. Главный тренер "Фортуны" Фридхельм Функель ценит и понимает потенциал Лукебакио, однако не спешит раздавать ему преждевременные авансы. В одном из интервью немецкой прессе он сказал следующее: "Я уже, конечно, читал, что его называют звездой. Но он не звезда! Доди – очень хороший парень, который невероятно поможет нам, если продолжит и дальше усердно работать".

Пока не ясно, как сложится карьера молодого бельгийца, но одно можно сказать точно: если Доди Лукебакио продолжит прогрессировать, то "Уотфорд", забивший 30 голов в 21 матче АПЛ (9 показатель в лиге) однозначно заинтересуется кандидатурой молодого бельгийца, ведь зачем находить забивного форварда где-то на стороне, если в составе клуба имеется вполне себе мощный футболист для усиления основного состава. В конце концов Трой Дини не вечный!

Игорь Малиенко soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Судья праздновал голы в ворота "Реала"

Судья праздновал голы в ворота "Реала"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 17 42
2 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 17 36
3 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 17 33
4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 17 31
5 Вольфсбург Вольфсбург 17 28
6 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 17 27
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 17 25
8 Герта Герта 17 24
9 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 17 24
10 Вердер Бремен Вердер Бремен 17 22
11 Фрайбург Фрайбург 17 21
12 Майнц 05 Майнц 05 17 21
13 Шальке Шальке 17 18
14 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 17 18
15 Аугсбург Аугсбург 17 15
16 Штутгарт Штутгарт 17 14
17 Ганновер 96 Ганновер 96 17 11
18 ФК Нюрнберг ФК Нюрнберг 17 11
Полная таблица

топ-5 тегов